Названо условие для короткого разговора Москвы с главой МИД Британии

Если министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс привезет в Москву настроение, соответствующее ее нынешним заявлениям, то разговор с российскими дипломатами и чиновниками будет достаточно коротким, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Соответствующее заявление он сделал в интервью для «Интерфакс».

Он также назвал другое условие, которое стоит соблюсти для приезда Трасс в Москву — ее полное выздоровление. Пока глава МИД Британии не почувствует себя лучше, британские представители не смогут точно подтвердить, что ее поездка состоится 10 февраля, выразил Келин сомнение по поводу визита.

«Судя по всему, они почувствовали необходимость в разговоре. Но только смотря в каком разговоре: сейчас я читаю, например, то, что публикует Лиз Трасс (...) и конечно, не могу не удивляться, поскольку она поддерживает в них все те фейки и лживые сообщения газет, которые идут в основном из Вашингтона, — чистое вранье», — подчеркнул российский посол, комментируя слова Трасс о том, что Москва якобы может готовить нападение на Киев.

Кроме того, известно о подготовке визита главы британского Минобороны Бена Уоллеса. Точная дата пока не сообщается, но, вероятно, поездка состоится в конце первой или начале второй декады февраля. Предполагается, что у предстоящих переговоров будет «антикризисная тематика», в ходе которой будут развивать мысли, прозвучавшие во время беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Келин напомнил, что министр иностранных дел Великобритании последний раз был в Москве в 2017 году, а с министром обороны контактов не было с 2013 года.