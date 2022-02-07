Американские военные получили модернизированную БМП

Компания BAE Systems передала американским военным партию модернизированных боевых машин пехоты (БМП) M2A4 Bradley. Армия США получила БМП с улучшенной системой управления огнем (СУО). Об этом сообщает Defence Express.

В публикации отмечают, что модернизированная СУО и новые приборы наблюдения повысят эффективность применения вооружения машины. Версия M2A4 сохранила автоматическую пушку Bushmaster калибра 25 миллиметров и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) TOW. Также M2A4 получила новые гусеницы и подвеску.

Изначально M2A4 планировали поставить в войска в 2021 году. Поставки модернизированной машины задержали из-за проблем с аккумуляторами. В ходе испытаний батареи Bradley перегревались, что приводило к попаданию опасных соединений в боевое отделение.

БМП Bradley приняли на вооружение в 1981 году. Современные модификации машины получили двигатель мощностью 675 лошадиных сил, который обеспечивает максимальную скорость 66 километров в час и запас хода 402 километра. Десантное отделение M2A4 может вместить шесть человек.

Ранее в США показали учебные пособия на базе БМП Bradley. Устаревшие модификации машины будут имитировать российские танки на учениях.