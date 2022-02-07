В ФРГ анонсировали встречу канцлера с президентами Польши и Франции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал встречу с президентами Польши и Франции Анджеем Дудой и Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет 8 февраля в Берлине. Основной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины. «На 8 февраля канцлер пригласил президентов Эмманюэля Макрона и Анджея Дуду, в особенности будет обсуждаться ситуация на Украине», — заявила представитель кабинета министров Германии.

Ранее стало известно, что 7 февраля в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона. Центральными темами для обсуждения станет ситуация на Украине, а также гарантии безопасности для России от стран НАТО. По итогам мероприятия запланирована пресс-конференция.