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Meta и «Диалог» выпустили памятку о защите соцсетей

Meta и «Диалог» напомнили о безопасности аккаунтов в соцсетях и подготовили памятку

Фото: Shutterstock

Компания Мeta и центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» в преддверии Всемирного дня безопасного интернета выпустили памятку «Как защитить свои соцсети и мессенджеры». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В «Диалоге» отметили, что с ростом популярности мессенджеров и соцсетей растет и количество мошенничеств, связанных со взломом аккаунтов.

«Часто мошенники взламывают аккаунты, чтобы попросить у владельца деньги за их возврат, либо от имени владельца аккаунта разослать по его базе контактов просьбы о финансовой помощи. Аккаунты политиков и больших бизнесменов взламывают ради конфиденциальной информации и ради того, чтобы от их имени запостить фейки. Также один из вариантов — продажа аккаунтов в даркнете, цены на которые там начинаются от 50 долларов», — уточнили в организации.

При этом защитить аккаунт гораздо проще, чем потом его вернуть. Поэтому Meta и «Диалог» подготовили памятку с указанием простых шагов, помогающих уберечь аккаунты от взлома и внимания подозрительных лиц. Так, специалисты советуют пользователям соцсетей включать мультифакторную аутентификацию — это один из самых элементарных и эффективных способов защиты. «Также среди советов, содержащихся в карточках, — использование уникальных паролей для каждого сайта, парольные менеджеры и регулирование в настройках возможности упоминания и поиска аккаунта другими пользователями», — отметили в «Диалоге».

Ранее, в январе, стало известно, что число подписчиков госпабликов в соцсетях достигло 55 миллионов. Самой популярной соцсетью для создания таких сообществ оказалась «ВКонтакте».

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Варвара Кошечкина
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