Кремль заявил о необходимости разобраться в увольнении учителя в Петербурге

Перед комментированием ситуации с увольнением учительницы гимназии №168 в Санкт-Петербурге Серафимы Сапрыкиной необходимо разобраться в произошедшем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее педагог пожаловалась на руководство учебного заведения после увольнения из-за того, что она читала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Он объяснила, что в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

«Это нужно все-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос все-таки в Минобр задавать. Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить — так это было, не так это было», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что сейчас можно наткнуться на большое количество неточной информации. В связи с этим, перед реакцией на сообщения их нужно переподтверждать.

После увольнения педагога депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к городским властям. По его словам, он направит запрос в комитет по образованию с требованием проверки произошедшего и принятия мер.

Советский поэт Даниил Хармс в 1941 году был арестован за «пораженческие настроения» и помещен в следственный изолятор «Кресты». Позднее он умер в психиатрическом отделении тюремной больницы. Поэт Александр Введенский был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Он скончался от плеврита во время этапирования в эшелоне в Казань в 1941 году.