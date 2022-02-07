Девушка ошиблась номером телефона и заинтересовала полицию

Жительница Австралии с ником Habaree рассказала на портале Reddit, как ошиблась номером при отправке сообщения и заинтересовала полицию. По словам девушки, она попыталась связаться с желавшей взять кошку из приюта парой, однако получивший послание человек заподозрил ее в продаже детей.

Habaree уточнила, что сотрудничает с местным обществом защиты животных и берет на передержку кошек. В ее обязанности входит в том числе организация встреч потенциальных хозяев с животными. Однажды девушка попыталась связаться с парой, желавшей забрать кошку по имени Белла, однако не смогла дозвониться до нее.

«Я отправила им СМС-сообщение, написав: "Здравствуйте, меня зовут так-то, Белла сейчас находится у меня. Мне сообщили, что вы заинтересованы в ней, и я хотела бы узнать, желаете ли вы как-нибудь созвониться по видеосвязи, чтобы увидеть ее"», — добавила девушка. Спустя несколько дней автор поста узнала, что ошиблась номером телефона на одну цифру. Она связалась с парой по верному номеру и пристроила животное.

Вскоре девушка неожиданно получила звонок от полиции. Оказалось, что человек, который по ошибке получил сообщение, принял ее за торговца детьми. По словам автора, это произошло, так как в ее сообщении нигде не упоминалось, что Белла — животное.

«К счастью, мы быстро во всем разобрались, так как у меня была масса доказательств того, что Белла — действительно кошка, которую я брала на передержку», — уточнила пользовательница Reddit. По словам девушки, она рада, что бдительный незнакомец связался с полицией, так как подобное сообщение действительно могло указывать на преступление.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о конфузе на первом свидании. Девушка рассказала, что в конце встречи задумалась и провалилась в открытый люк на глазах у спутника.