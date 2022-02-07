Проработавший более 1200 лет старейший британский паб обанкротился

Старейший британский паб Ye Olde Fighting Cocks, проработавший более 1200 лет, обанкротился из-за проблем в ресторанном бизнесе, связанных с пандемией коронавируса. Об этом владелец заведения Кристо Тофалли сообщил на странице паба в Facebook.

«С большой печалью вынужден сообщить, что после крайне тяжелого периода YOFC переходит во внешнее управление. Мы вместе с командой перепробовали все, чтобы паб продолжал работать. Однако последние два года были беспрецедентными для ресторанно-гостиничного бизнеса, и нанесли поражение всем нам, кто пытался сделать все, чтобы этот паб, имеющей множество наград, мог работать в будущем», — рассказал Тофалли.

По его словам, финансовые проблемы заведения были достаточно крупными и до начала пандемии, однако их план по «выживанию» не сработал.

Ранее стало известно, что самый крупный бордель Европы Pascha, который расположен в Кельне, обанкротился из-за коронавируса. Бывший управляющий заведением отметил, что, несмотря на запреты, проститутки все же продолжают работать, но делают это подпольно и не платят налоги.