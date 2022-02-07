Российский фондовый рынок закрылся падением

Российский фондовый рынок закрылся незначительным падением индекса Мосбиржи на торгах 7 февраля, он снизился на 0,01 процента до 3470,78 пункта. При этом индекс РТС, рассчитываемый в долларах, вырос на 0,64 процента, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс голубых фишек несколько снизился, на 0,01 процента, дорожают бумаги НЛМК (плюс 1,64 процента), снижается цена акций TCS Group (минус 3,6 процента), «Магнита» (1,74 процента), «Полюса» (1,23 процента).

Курс рубля незначительно укрепляется: доллар стоил 75,69 рубля (минус 14 копеек), евро — 86,62 (минус 32 копейки).

Нефть марки Brent стоила больше 93 долларов за баррель, несколько снижаясь к закрытию предыдущего дня, но оставаясь вблизи многолетних максимумов. 7 февраля сообщалось также, что цена российской нефти Urals с поставкой в Европу превысила 95 долларов за баррель, что стало рекордом с 17 сентября 2014 года.