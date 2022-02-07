Летевший из Москвы самолет аварийно сел в Омске

Летевший из Москвы в Горно-Алтайск самолет Boeing 737-800 аварийно сел в аэропорту Омск-Центральный. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

Во время полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск-Центральный, где воздушное судно благополучно приземлилось в 06:29 по местному времени (09:29 по Москве).

Самолет встретили аварийно-спасательные службы. Пассажиров доставили в стерильную зону аэропорта. Они полетят в Горно-Алтайск на запасном борте. Воздушное судно осматривают технические службы.

25 января самолет, летевший из Узбекистана в Москву, совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за недомогания одного из пассажиров. Поднявшаяся на борт воздушного судна бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.