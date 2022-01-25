Летевший в Москву самолет экстренно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира

Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по факту вынужденной посадки самолета в Оренбурге из-за смерти пассажира. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, 25 января самолет, следовавший по маршруту Узбекистан — Москва, совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за недомогания одного из пассажиров. Поднявшаяся на борт воздушного судна бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в январе самолет российской авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Пафос, совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажира на борту. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, во время полета у путешественника ухудшилось самочувствие.