Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Летевший в Москву самолет экстренно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира

Летевший из Узбекистана в Москву самолет вынужденно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира

Фото: Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Следователи центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по факту вынужденной посадки самолета в Оренбурге из-за смерти пассажира. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как уточняется, 25 января самолет, следовавший по маршруту Узбекистан — Москва, совершил экстренную посадку в Оренбурге из-за недомогания одного из пассажиров. Поднявшаяся на борт воздушного судна бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в январе самолет российской авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Пафос, совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажира на борту. Как уточнили в пресс-службе аэропорта, во время полета у путешественника ухудшилось самочувствие.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег
Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России
Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Белоруссию
Глава британского МИД поедет на Украину
Собянин спрогнозировал продолжительность роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Названа настоящая причина отмены концертов Адель в Лас-Вегасе
Мишустин освободил от должности обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса
Карелин назвал главную задачу российских спортсменов на Олимпиаде
В России выпустили гранатометы «Балкан»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter