В России захотели разрешить любую самооборону

Россиянам захотели дать право на превышение допустимой самообороны в случае угрозы жизни, а также в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пояснительную записку авторов инициативы.

Депутаты Госдумы отправили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд. Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, а также жизни родственников в случае нападения.

По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, сам оказывался на скамье подсудимых. «Мы считаем, что формула "мой дом — моя крепость" должна быть закреплена в уголовном праве, — пояснил политик.

В пояснительной записке напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Представители партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.

Ранее стало известно, что в России в 2022 году произойдут изменения в законе № 150-ФЗ «Об оружии». Поправки, регулирующие ряд правовых аспектов, вступят в силу 29 июня. В частности, минимальный возраст, позволяющий владеть рядом видов оружия, повысят с 18 до 21 года. Ужесточение оборота оружия последовало после резонансного случая в казанской школе. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев, купивший оружие на законных основаниях, застрелил 9 человек в гимназии №175.