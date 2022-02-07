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Врач назвал условие для отказа от вакцинации «Спутником V»

Иммунолог Крючков призвал отказаться от прививки просроченным препаратом «Спутник V»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Отказаться от вакцинации против коронавируса «Спутником V» можно, если препарат просрочен даже на несколько дней. Такое условие назвал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с «Москвой 24».

Специалист рекомендовал пришедшим на прививку гражданам уточнять у медработников срок годности препарата. Крючков напомнил, что производители вакцин ежемесячно проверяют качество препаратов из эталонной тестовой партии. Такая процедура по прошествии времени позволяет увеличить срок годности для препаратов других серий, заметил эксперт.

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Незначительная просрочка препарата в несколько недель, как показывает практика, не может спровоцировать серьезных последствий. Тем не менее Крючков убежден, что прививаться вакцинами с истекшим сроком годности опасно.

При введении в организм просроченного препарата может начаться деградация активного вещества с образованием промежуточных продуктов, которые не принесут пользы, предупредил иммунолог.

Министерство здравоохранения России в декабре 2021 года представило новую версию инструкции, по которой были продлены сроки годности «Спутника V». Так, замороженный препарат хранится при температуре строго ниже 18 градусов, а жидкий — от плюс 2 до 8 градусов.

4 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию в России.

Ранее препарат был зарегистрирован на предварительных условиях, уточнил министр.

Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину в августе 2020 года на основании результатов первой и второй фаз клинических исследований. Их результаты были позднее опубликованы в журнале «The Lancet». «Спутник V» тогда стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 «на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека».

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Анна Щербакова
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