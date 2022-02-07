Норвежская треска начала миграцию в Россию из-за похолодания воды

Треска с норвежских Лофотенских островов массово переселяется в сторону российского Кольского полуострова из-за похолодания воды. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на норвежскую газету Aftenposten.

Согласно данным Института морских исследований, рыба мигрирует ближе к теплому течению Гольфстрим и полностью покинет традиционные зоны промысла в Норвегии к 2070 году.

Добыча трески в зоне нереста у Лофотенских островов является крупнейшей в мире. Она была основой местной экономики вплоть до открытия в регионе больших запасов нефти.

Ранее в Магадане рыбаки сняли на видео стаю косаток, вплотную приблизившуюся к их катеру. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН Николай Докучаев заявил, что такая активность косаток возле Магадана связана с большим количеством лососевых.