69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Норвежская треска начала миграцию в Россию из-за похолодания воды

Треска мигрирует с норвежских Лофотенских островов в сторону России из-за похолодания

Фото: Alister Doyle / Reuters

Треска с норвежских Лофотенских островов массово переселяется в сторону российского Кольского полуострова из-за похолодания воды. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на норвежскую газету Aftenposten.

Согласно данным Института морских исследований, рыба мигрирует ближе к теплому течению Гольфстрим и полностью покинет традиционные зоны промысла в Норвегии к 2070 году.

Добыча трески в зоне нереста у Лофотенских островов является крупнейшей в мире. Она была основой местной экономики вплоть до открытия в регионе больших запасов нефти.

Ранее в Магадане рыбаки сняли на видео стаю косаток, вплотную приблизившуюся к их катеру. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН Николай Докучаев заявил, что такая активность косаток возле Магадана связана с большим количеством лососевых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Путина и Макрона в Кремле
Актер из фильма «Приключения Электроника» рассказал о впечатлении от Парижа
Жених и невеста три раза за год сыграли свадьбу ради родственников
Американские военные получили модернизированную БМП
В принтах на детской одежде увидели поощрение мальчиков и унижение девочек
Раскрыта неожиданная опасность собак
В НАТО задумались о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе
Регина Тодоренко заразилась коронавирусом
Москвичам пообещали первую оттепель в преддверии весны
На Украине исключили диалог с ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.