Мужчина потерял крошечный винт в куче камней и нашел его благодаря интернету

Пользователь Reddit опубликовал фотографию кучи камней и обратился за помощью к другим юзерам интернета. Он рассказал, что потерял в запечатленной на снимке области крошечный винт. В итоге один из комментаторов разглядел на снимке деталь всего за несколько минут.

Автор опубликовал пост в разделе под названием r/mildlyinfuriating («Немного бесит»). «Я уронил маленький винт где-то в этой области. С его помощью я должен был прикрепить новое резиновое уплотнение на внутренней стороне крана», — подписал мужчина фотографию камней, среди которых предположительно должен был лежать винт.

«Нашел его. Посмотрите на большой сорняк в левом нижнем углу. Затем посмотрите поперек. Пройдитесь глазами через маленький сорняк. Затем мимо середины. Как только вы направите взор на гравий, он будет чуть ниже куполообразного розоватого камня», — написал один из пользователей спустя четыре минуты после публикации.

«Вы просто нашли винт краудсорсингом (привлечение к решению проблемы широкого круга лиц на добровольных началах и с применением информационных технологий — прим. "Ленты.ру"). Это немного удивительно», «Не могу поверить, что этот способ действительно сработал», «Это самый гениальный способ использовать Reddit, с которым я когда-либо сталкивался», — отметили комментаторы под постом.

Многих пользователей удивило то, как быстро юзеры нашли крошечный винт. Некоторые предположили, что способ искать предметы, к которому прибег автор публикации, можно использовать в качестве идеи для приложения.