Губернатор Подмосковья заявил о выходе региона на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе вышла на плато. Его слова в понедельник, 7 февраля, приводит «Интерфакс».

«Мы видим, что сейчас уже ситуация нормализовалась. Мы уже не растем. Мы и не падаем, но вышли на такое знакомое всем слово "плато". Похоже, что вышли», — заявил губернатор в ходе еженедельного совещания с министрами и главами округов.