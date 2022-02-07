Губернатор Подмосковья заявил о выходе региона на плато по коронавирусу
Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что регион вышел на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе вышла на плато. Его слова в понедельник, 7 февраля, приводит «Интерфакс».
«Мы видим, что сейчас уже ситуация нормализовалась. Мы уже не растем. Мы и не падаем, но вышли на такое знакомое всем слово "плато". Похоже, что вышли», — заявил губернатор в ходе еженедельного совещания с министрами и главами округов.