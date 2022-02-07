Депутата от партии Зеленского задержали по подозрению во взятке

На Украине сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали депутата Верховной Рады от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщает бюро в своем Telegram-канале.

Отмечается, что его подозревают во взятке. Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

УНИАН пишет, что задержанный депутат — Сергей Кузьминых, ранее его заподозрили во взятке в размере 558 тысяч гривен.

3 февраля НАБУ сообщало, что народный депутат Украины объявлен в розыск, правда, не называя имени. Отмечалось, что его обвинили в получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды. Правоохранители неоднократно вызывали его к себе, но он по требованиям не явился, к тому же, не был дома, отмечает НАБУ. Его адвокат ссылался на то, что Кузьминых находился в больнице.