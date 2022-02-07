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Новосибирский зоопарк оценил реакцию людей на скандал с выбором талисмана города

В Новосибирском зоопарке сказали о поддержке людей после скандала с голосованием

Изображение: @nskzoo_official

В Новосибирском зоопарке еще не знают, будут ли как-то выбирать талисман «Новогодней столицы России» после отмены голосования, которое завершилось скандалом. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель отдела развития и обслуживания посетителей Никита Жирняков. Он отметил, что реакция людей была в основном положительная и они поддержали зоопарк на фоне шумихи.

Опрос по выбору талисмана был инициативой зоопарка, направленной на то, чтобы сплотить регион, получивший звание Новогодней столицы России. Но голосование вылилось в политическое противостояние, в котором зоопарк не хотел принимать участие. Так Жирняков объяснил решение об отмене результатов.

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По его словам, были выдвинуты пять животных, которые являются самими популярными у гостей. В самом зоопарке не было однозначного любимчика, которому коллектив отдал бы победу. «У нас же различные секции, каждая ухаживает за своим питомцем, и был такой интерес, что каждый голосовал за своего, друзьям скидывали. «Не было такого, что давайте, мол, этот победит», — поделился Жирняков.

Несмотря на то, что некоторые упрекали инициаторов голосования и пытались заработать себе популярность на этой теме, большинство людей поддержало зоопарк и написало много добрых слов, рассказал Жирняков. «Ради этого и хочется работать, и развивать зоопарк, и город, и объединиться, зная, какие события наш ждут», — отметил представитель зоопарка.

Ранее в зоопарке заявили об отмене выборов талисмана из-за вмешательства блогеров, депутатов и журналистов, которые призывали свою аудиторию голосовать за определенного кандидата. Всего в голосовании участвовали пять питомцев зоопарка — снежный барс Саян, белый медведь Шилка, манул Айша, орангутан Бату и амурский тигр Макс. На момент отмены голосования в опросе лидировал Бату, получивший 39,39 процента голосов.

Новосибирск признали «Новогодней столицей России», в 2022 году там пройдет чемпионат мира по волейболу, Новосибирский зоопарк отметит 75-летие, а в 2023 году здесь состоится молодежный чемпионат по хоккею с шайбой.

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Екатерина Смирная
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