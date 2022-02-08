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В Евросоюзе прокомментировали новость Bloomberg о вторжении России на Украину

ЕС считает заметку Bloomberg о вторжении России на Украину ошибкой с коротким сроком жизни

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Евросоюз считает, что фейковая новость Bloomberg о «вторжении России на Украину», опубликованная в полночь 5 февраля, была «ошибкой с коротким сроком жизни». Таким словами инцидент охарактеризовал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в комментарии агентству ТАСС.

«Для нас эта история — не проблема, и она осталась в прошлом. Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня, однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ», — заявил Стано.

Он также отметил, что ЕС не основывает свои действия на материалах СМИ. По его словам, в новостных сообщениях встречаются ошибки, однако важно, чтобы они «были признаны и исправлены». «Мы не видим смысла далее комментировать эту историю», — добавил представитель внешнеполитической службы ЕС.

5 февраля американское агентство Bloomberg опубликовало новость с ошибочным заголовком о «вторжении» России на Украину. Позднее материал удалили с сайта, а агентство принесло извинения за ложные данные. В настоящее время обстоятельства того, как на сайте могла появиться ложная и провокационная новость, выясняются. Уже начата проверка.

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Николай Чигасов
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