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НАК заявил об ответственности директоров школы за антитеррористическую работу

Бортников рассказал о важности подготовки персонала школы к действиям при угрозе теракта

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России необходимо повысить персональную ответственность руководства школ за обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Об этом заявил директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба, сообщает ТАСС.

По словам Бортникова, важно уделять внимание подготовке персонала и охраны образовательных организаций к практическим действиям при угрозе теракта.

Ранее директор ФСБ рассказал о ряде террористических преступлений, предотвращенных в российских школах за последнее время. По его словам, к большинству из них имели отношение сторонники запрещенного в России движения «Колумбайн». Теракты планировались в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

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Мария Рубникович
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