НАК заявил об ответственности директоров школы за антитеррористическую работу

В России необходимо повысить персональную ответственность руководства школ за обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Об этом заявил директор ФСБ и председатель НАК Александр Бортников в ходе совместного заседания НАК и Федерального оперативного штаба, сообщает ТАСС.

По словам Бортникова, важно уделять внимание подготовке персонала и охраны образовательных организаций к практическим действиям при угрозе теракта.

Ранее директор ФСБ рассказал о ряде террористических преступлений, предотвращенных в российских школах за последнее время. По его словам, к большинству из них имели отношение сторонники запрещенного в России движения «Колумбайн». Теракты планировались в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.