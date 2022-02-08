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Осужденного экс-главу Евпатории досрочно выпустят из колонии

Верховный суд Крыма согласился выпустить по УДО осужденного на 6,5 лет экс-главу Евпатории

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Верховный суд Крыма оставил в силе решение суда первой инстанции и согласился досрочно выпустить из колонии бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Марьяна Павловская.

«Аппеляционное представление прокуратуры оставлено без удовлетворения», — добавила Павловская.

17 января сообщалось, что Филонов направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).

30 октября 2020 года Железнодорожный суд Симферополя приговорил Филонова к трем годам и восьми месяцам колонии-поселения за превышение полномочий. Он незаконно изменил вид муниципальной собственности в виде земельных участков общей площадью 14 гектаров, чтобы их потом сдать в аренду по заниженной цене. Ущерб от махинаций был оценен в 80 миллионов рублей. Впоследствии Верховный суд Крыма по апелляционному представлению гособвинения увеличил срок наказания до 6,5 года.

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Мария Рубникович
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