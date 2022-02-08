В России захотели запретить рассаживать детей и родителей в самолете

В Совфеде намерены законодательно запретить российским авиакомпаниям рассаживать родителей и детей младше 12 лет в самолетах. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий проект приказа Министерства транспорта России разработал глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, в последнее время выросло число конфликтных ситуаций, связанных с размещением на воздушных судах несовершеннолетних детей. Он уточнил, что такие случаи в основном наблюдаются на рейсах лоукостеров.

Кутепов также отметил, что некоторые конфликтные ситуации заканчиваются судебными разбирательствами. При этом зачастую у родителей нет возможности выбрать место рядом с ребенком еще на этапе регистрации на рейс — ряд перевозчиков предлагает такую опцию за дополнительную плату.

Однако сенатор подчеркнул, что при определенных обстоятельствах данное требование может быть невыполнимо. Например, при поздней явке пассажиров с детьми на регистрацию на рейс.

Ранее в феврале сообщалось, что темп роста цен на авиабилеты в экономклассе на внутренних рейсах в 2021 году оказался максимальным за последние 10 лет. Например, средняя стоимость полета в салоне экономкласса в декабре 2021 года составила 5,4 тысячи рублей в расчете на тысячу километров пути, что на 15 процентов (около 710 рублей) выше, чем в январе прошлого года.