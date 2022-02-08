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«Дождь» подал заявление в СКР на Кадырова

«Дождь» подал заявление в СКР на главу Чечни Кадырова из-за обвинения в терроризме

Фото: Globallookpress.com

Телеканал «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) подал заявление в Следственный комитет России (СКР) на главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Поводом для подачи заявления послужило видеообращение Кадырова, опубликованное на его странице во «ВКонтакте», в котором он призвал возбудить уголовные дела в отношении «Дождя», «Новой газеты», журналистки Елены Милашиной и правозащитника Игоря Каляпина — их глава Чечни назвал террористами и пособниками террористов.

Редакция «Дождя» считает, что заявление Кадырова сделано с целью возбуждения ненависти либо вражды по признакам принадлежности к социальной группе, которую образуют сотрудники телеканала. Таким образом, действия политика могут быть квалифицированы по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ.

Также в заявлении говорится, что ни один из работников «Дождя» не подвергался уголовному преследованию по статье о терроризме, а сам канал и его главные редакторы не получали предупреждения по статье об экстремизме.

Ранее в феврале редакция радиостанции «Эхо Москвы» обратилась к президенту России Владимиру Путину из-за угроз Кадырова в адрес «Дождя» и «Новой газеты». Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов попросил главу государства как гаранта Конституции вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами журналистам.

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Варвара Кошечкина
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