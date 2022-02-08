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Умер директор лент «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом» Феликс Эскин

Ветеран «Ленфильма» Феликс Эскин скончался в возрасте 90 лет

Фото: ВШРиС

Умер продюсер и драматург Феликс Эскин. Информация об этом появилась на сайте киностудии «Ленфильм».

Ветеран «Ленфильма» скончался в возрасте 90 лет. Причина его смерти не уточняется. О времени и месте прощания будет объявлено позднее. «Это был искренний, доброжелательный, преданный своему делу человек, память о котором надолго сохранится в сердцах ленфильмовцев. Киностудия скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в публикации.

Эскин начал работать в киностудии в 1957 году, он устроился туда в качестве водопроводчика и кочегара. Со временем он сумел вырасти до должности организатора производства. Он сотрудничал с Алексеем Германом и был директором его лент «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом».

Также Эскин работал администратором на картинах «Черемушки», «Не забудь… станция Луговая» «Браслет-2» и «На войне как на войне». В качестве сценариста он занимался документальным фильмом Виктора Бутурлина «Одна на всех», который вышел в 2015 году.

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Марина Погосян
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Умер директор лент «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом» Феликс Эскин
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