Минюст заявил о наличии душевых во всех камерах новых СИЗО России

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что во всех камерах новых следственных изоляторов в России появятся душевые кабины. Речь министра во вторник, 8 февраля, приводит телеканал «Россия 24».

Чуйченко считает, что основная цель помещения в следственный изолятор — не причинение арестованным каких-то страданий и ограничений, а изоляция. Потому в будущих проектах строительства СИЗО будет поставлен вопрос о том, чтобы душевая кабина была в каждой камере.

«Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они еще юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит, они должны там находиться в человеческих условиях», — говорит министр.

Обновленные правила внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН предполагают, что условия в СИЗО не должны «поражать человеческое достоинство», потому ведомство сейчас идет по принципу разумности ограничений. Особенно это коснется беременных женщин, находящихся в СИЗО.

«Мы считаем, что беременная женщина должна каждый день мыться», — подытожил министр.