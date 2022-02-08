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Канцлер Германии ответил на вопрос о зависимости от газа из России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия снижает зависимость от ископаемых видов топлива
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Leah Millis / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос о зависимости ФРГ от газа из России, заявив, что Берлин старается снизить зависимость от ископаемых видов топлива и не считает, что этот вопрос на данный момент является поводом для беспокойства. Его слова приводит ТАСС.

«Переживать могут те, кто, будучи поставщиком, делает, может быть, слишком большую ставку на ископаемые ресурсы. Потому что по всему миру многие идут тем путем, которым идем мы, — в направлении возобновляемых источников», — отметил Шольц после переговоров с американским президентом Джо Байденом.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель связал сложности с поставками газа в ЕС с кризисом отношений с РФ. По его словам, ЕС необходимо придерживаться долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов.

Марина Совина
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