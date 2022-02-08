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Российская школьница скатилась со снежной горки, впала в кому и погибла

На Чукотке 12-летняя россиянка скончалась после спуска с необорудованной снежной горки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Чукотке в районе склона сопки в поселке Провидения 12-летняя россиянка погибла после того, как скатилась с необорудованной снежной горки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что после случившегося девочку с черепно-мозговой травмой доставили в Провиденскую районную больницу — она впала в кому.

Российская школьница скончалась в больнице, прокуратура Чукотки начала проверку.

Ранее в Кировском районе Красноярска девятилетний школьник погиб после катания со склона. Десятилетний россиянин во время спуска сильно разогнался, его подбросило вверх — из-за этого мальчик упал и сильно ударился головой.

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Анастасия Шейкина
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