Российская школьница скатилась со снежной горки, впала в кому и погибла

На Чукотке в районе склона сопки в поселке Провидения 12-летняя россиянка погибла после того, как скатилась с необорудованной снежной горки. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что после случившегося девочку с черепно-мозговой травмой доставили в Провиденскую районную больницу — она впала в кому.

Российская школьница скончалась в больнице, прокуратура Чукотки начала проверку.

Ранее в Кировском районе Красноярска девятилетний школьник погиб после катания со склона. Десятилетний россиянин во время спуска сильно разогнался, его подбросило вверх — из-за этого мальчик упал и сильно ударился головой.