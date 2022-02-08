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В Госдуме отреагировали на видео с бродячей собакой со стрелой в голове

Депутат Бурматов пообещал взять на контроль случай с расстрелянной из арбалета собакой

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Госдуме возьмут на контроль случай расстрела собаки арбалетными стрелами, который произошел в Улан-Удэ. Об этом первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил «запредельную неадекватность» людей, обошедшихся с животными таким образом, и обещал привлечь к расследованию полицию. По словам Бурматова, такие случаи жестокого обращения с животными должны быть расследованы вне зависимости от средств, которыми они были произведены.

«Причем здесь арбалет, топор, пневматическая винтовка? Животным разве легче от этого? Эти полоумные использовали такие средства», — добавил депутат.

Ранее в сети появилось видео, на котором активисты из Улан-Удэ обнаружили живую собаку, из головы которой торчала арбалетная стрела. Животное было доставлено на экстренную операцию, после чего его направили в приют.

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Роман Кирьянов
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