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Россияне обнаружили живую собаку с арбалетным болтом в голове

Волонтеры нашли живую собаку с арбалетным болтом в голове под Улан-Удэ

В Бурятии под Улан-Удэ волонтеры обнаружили живую собаку, у которой из головы торчал арбалетный болт. Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте pravo_na_zhizn03.

На кадрах видно животное, которое с опаской приближается к людям. Из головы собаки торчит арбалетный болт, который, как уточняют волонтеры, вошел внутрь на несколько сантиметров.

«Экстренно прооперировали (в долг), так как ждать нельзя, неизвестно сколько так бегал пес и какие повреждения произошли. Записали его на рентген. Пока оставили в операционной в приюте», — написали зоозащитники в посте.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак следует расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». Помимо этого, необходимо разобраться, откуда у них деньги на деятельность, отметил он.

Позднее Михайлов подтвердил, что действительно призвал «ставить к стенке» зоозащитников и объяснил свои слова эмоциями.

Никита Абрамов
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