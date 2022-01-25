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Предложивший убивать собак российский депутат объяснился

Выступивший за расстрел собак депутат Михайлов предложил штрафовать зоозащитников

Фото: Николай Хижняк / Коммерсантъ

Депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов подтвердил, что действительно призвал «ставить к стенке» зоозащитников. Он отметил, что высказался на эмоциях, ведь, «когда дети гибнут, сердце кровью обливается», сообщает телеканал «360».

Парламентарий объяснил, как стоит поступать с бродячими собаками, а также с зоозащитниками, выступающими против их отстрела. Он выступил с инициативой сначала отправлять животных в приют.

«Две недели прошло, хозяин не объявился — эвтаназию. А лучше — пулю, пуля дешевле. И нет собаки. Шкуру — на унты. Отправить по деревням, с удовольствием заберут», — подчеркнул Михайлов. Зоозащитникам следует объединяться в НКО. Так их можно будет штрафовать, если кто-то пострадает от бездомных животных, предложил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что высказывания Михайлова о том, что нужно отстреливать бродячих собак, нездоровые. Он призвал отстранить депутата от работы.

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Юлия Ямпольская
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