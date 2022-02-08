Итальянский велотурист назвал российскую Арктику «тихим раем»

Итальянский турист Стефано Григоретти отправился в путешествие на велосипеде по российской Арктике и назвал ее «тихим раем». Постом с описанием поездки он поделился в своем Instagram-аккаунте.

Вместо со своим другом Дино Ланзоретти он путешествует по маршруту Оймякон — Верхоянск.

По словам туриста, зимой эта часть Сибири практически пустынна. Путешественник встретил всего трех птиц и те «казались миражом».

«Только лес и лед на тысячи километров. Нет шума; как только ногти перестают вгрызаться в лед, наступает тишина, от которой почти режет уши», — рассказывает турист.

Но в то же время итальянец считает, что эта пустота и отрешенность дает человеку возможность вернуться к своим исконным переживаниям и потребностям.

Ранее в Курганской области четверо молодых людей ограбили гражданина Германии, ехавшего из Берлина в Шанхай. Они напали на 31-летнего путешественника и отобрали у него личные вещи. Злоумышленников задержали по горячим следам.