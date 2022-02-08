Ряд интернет-ресурсов обяжут сотрудничать с официальным российским измерителем

Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре определила список из 79 интернет-площадок, которые обяжут сотрудничать с официальным российским измерителем Mediascope. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Отмечается, что владельцы ресурсов, чью аудиторию необходимо постоянно считать и анализировать, будут обязаны обеспечивать Mediascope «возможность проведения исследования аудитории». Для этого владельцам сайтов необходимо устанавливать используемое измерителем оборудование, либо предоставлять компании «необходимые и достаточные для проведения исследования» данные. Отказать предоставлять данные измерителю владельцы ресурсов не имеют права.

Ранее генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев рассказал о системе оценки интернет-аудитории. Он пояснил, что в исследовании будут использоваться социологические инструменты и математические алгоритмы, которые позволят оценить аудиторию ресурсов в людях, а не технологических метриках.

2 февраля комиссия при Роскомнадзоре провела отбор уполномоченной организации по исследованию объема интернет-аудитории. По результатам конкурса единым измерителем выбрана компания Mediascope, которая до сегодняшнего дня также являлась телеизмерителем. Организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. Комиссия рекомендовала Роскомнадзору включить в реестр 79 информационных ресурсов.