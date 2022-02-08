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Модель проводила сына в школу в откровенном наряде и была пристыжена в сети

Фитнес-модель появилась на территории школы сына в облегающем мини-комбинезоне с декольте

Фото: @vanesita_medina_c

Фитнес-модель из боливийского города Санта-Крус-де-ла-Сьерра отвела сына в школу в откровенном наряде и подверглась критике в сети за неподобающий внешний вид. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Анонимная родительница запечатлела на видео мать школьника, Ванессу Медину (Vanessa Medina), которая появилась на территории учебного заведения в облегающем мини-комбинезоне бело-розового цвета с открытой спиной и декольте. После того как Медина проводила своего ребенка до ворот школы, она вернулась к автомобилю. В этот момент автор видео обратилась к ней, отметив, что в такой одежде неуместно появляться перед маленькими детьми.

Публикация стала вирусной и набрала сотни тысяч просмотров. Зрители согласились с мнением женщины и пристыдили модель за выбор одежды.

Медина, в свою очередь, обратила внимание на опубликованный ролик и прокомментировала ситуацию в своем Instagram. «Я хотела выразить свою благодарность всем, кто поддержал меня после распространения видео с осуждениями в мой адрес. (...) Я хорошая мать, которая много работает и заботится о своем сыне. Самое главное, что я не делаю ничего плохого. Люди, которые знают меня, не сомневаются в том, что мое сердце полно любви», — заключила она.

В октябре 2021 года сотрудники английской начальной школы в городе Мидлсбро сделали замечание родителям учеников за появление возле здания учреждения в неподобающем виде и попросили их носить приличную одежду.

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Айсель Эюбова
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