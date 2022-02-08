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Управляющий напал на следователя по делу о гибели дворника из-за наледи

В Петербурге глава управляющей компании напал на следователя по делу о гибели дворника

Фото: Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге 55-летний глава управляющей компании напал на следователя по делу о гибели дворника из-за наледи. Об этом во вторник, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении генерального директора управляющей компании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, 7 февраля 2022 года управляющая компания ООО «Релакс» проводила работы по очистке снега и наледи с крыши одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте. Официально нетрудоустроенный 29-летний мужчина также принимал участие в работах. Он спустился вниз и на него упала глыба льда. Дворник погиб на месте.

Владимир Седов
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