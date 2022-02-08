В НАТО назвали Россию своим противником

Президент России Владимир Путин заявил, что в стратегии НАТО страна указана как противник, сообщает РИА Новости.

«Кроме всего прочего, мы не можем проходить мимо этого: в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа главной угрозой безопасности и противником. Нас НАТО обозначил как противник», — подчеркнул лидер страны.

Путин добавил, что Россию убеждают о роли НАТО как о «сугубо оборонительном союзе». Однако члены Североатлантического альянса оказывают Украине военную помощь, поставляя ей современное оружие.

«Сами же страны члены-участницы НАТО под аккомпанемент продолжают накачивать Украину современными видами вооружения, выделяют существенные финансовые ресурсы для модернизации украинской армии. Направляют военных специалистов и инструкторов», — отметил он.

Президент России подчеркнул, что обсуждал этот вопрос на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он отметил длительность состоявшейся дискуссии и заявил, что она продолжалась почти шесть часов.