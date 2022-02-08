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Путин ответил на вопрос о желании вооруженного конфликта с НАТО

Президент Путин не хочет событий, которые приведут к вооруженному конфликту России и НАТО

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что не хочет развития событий, которое приведет к вооруженному конфликту между РФ и НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт 5 Римского договора. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», — сказал Путин, отвечая на вопрос о желании конфликта.

Президент также напомнил, что Россия 30 лет уговаривает НАТО не делать шаги, игнорирующие озабоченности Москвы. «Мы 30 лет уже уговариваем не делать одного, второго, третьего, но просто полное игнорирование наших озабоченностей, требований, предложений», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что если Украина вступит в НАТО и нападет на Крым, в таком случае произойдет конфликт РФ с альянсом. По словам президента РФ, если Украина и НАТО будут пытаться возвращать Крым, то страны Европы будут автоматически втянуты в войну. Он напомнил, что РФ является одной из ведущих ядерных держав.

Марина Совина
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