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В США назвали распутицу причиной отложенного российского «вторжения» на Украине

В CNN назвали теплую зиму фактором, который затрудняет «вторжение» России на Украину

Фото: Press Service of the Joint Forces Operation / Reuters

Политологи и эксперты по климату назвали распутицу фактором, затрудняющим «вторжение» России на Украину. Их опросило американское издание CNN.

Отмечается, что температура на Украине в январе колебалась от 1 до 3 градусов тепла — выше обычной температуры, характерной для региона в это время года. По словам заведующей лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светланы Краковской, для Восточной Европы действительно характерно очень резкое потепление.

Ряд западных политиков, в том числе президент США Джо Байден, уверены, что именно распутица связана с отсрочкой российского «вторжения». «[Российским властям] придется немного подождать, пока земля не замерзнет, чтобы они могли пересечь границу», — говорил политик. Представители Пентагона также утверждали, что якобы отложенную эскалацию можно объяснить необычно теплой зимой.

Впрочем, старший научный сотрудник американской НКО RAND Corporation Дара Массикот подчеркивает: мерзлая земля действительно «предпочтительнее» для российских войск, но это не является определяющим фактором в вопросах возможного вторжения. По ее мнению, Россия все равно сможет нанести авиаудары или стянуть танки к границам, если захочет.

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Виктория Кондратьева
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