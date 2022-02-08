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Аваков обратился к Путину фразой «нравится, не нравится — терпите, Владимир»

Арсен Аваков призвал Владимира Путина «терпеть» действующего президента Украины

Фото: РИА Новости

России не удастся взять под контроль еще одного бывшего или действующего президента Украины, несмотря на все многолетние усилия в этом направлении. Об этом в своем видеообращении странице в Facebook заявил бывший министр внутренних дел республики Арсен Аваков.

Своей публикацией экс-чиновник ответил президенту России Владимиру Путину на предложение предоставить пятому президенту страны Петру Порошенко политическое убежище из-за преследований на родине. Российский лидер заявил о такой возможности после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, назвав незаконным уголовное дело против политика.

«Прошлого нашего президента и действующего, да и будущего, мы, украинцы, как-нибудь будем хвалить сами, ругать сами, к ответственности призывать сами и сами будем решать. Без гнуси из-за рубежа. Так что нравится, не нравится — терпите, Владимир Владимирович», — призвал Аваков.

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Он добавил, что сейчас Москве остается лишь «тешиться» присутствием четвертого президента Украины Виктора Януковича, который после госпереворота в 2014 году бежал в Ростов. «Наслаждайтесь. По пенькам побегайте», — отметил бывший министр.

Порошенко на Украине подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. По заявлениям стороны обвинения, он, будучи президентом страны, организовал поставки угля из самопровозглашенных республик Донбасса. Правоохранители из Киева по тем же статьям преследуют другого оппозиционера, главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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Михаил Кириллов
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