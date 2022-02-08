Американцы отказались считать Украину союзником США

Более половины американцев (56 процентов) отказались охарактеризовать Украину как союзника США, следует из данных опроса, проведенного изданием Politico с компанией Morning Consult.

По данным опроса, 36 респондентов считают Украину дружественной страной, но не союзником, еще 15 процентов назвали ее «недружественной, но не врагом». Врагом Украину считают только 5 процентов американцев, а союзников — 20 процентов. Еще 23 процента затруднились ответить.

Также указывается, что 48 опрошенных поддерживает решение президента США Джо Байдена направить американские силы в Восточную Европу, против выступили 33 процента. Кроме того, усилия Белого дома по урегулированию конфликта между Украиной и РФ поддержали 57 процентов опрошенных. Еще 58 процентов одобрили позицию НАТО по поводу включения Украины в альянс.

Мнение о том, как сам Байден справляется с конфликтом между Украиной и Россией разделилось почти поровну: одобрительно высказались 39 процентов, неодобрительно — 40 процентов.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.