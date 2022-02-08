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На Украине двоюродная сестра спасла 10-летнего брата

На Украине 11-летняя девочка спасла упавшего в болота брата с помощью трехметровой палки

Кадр: видео страница ДСНС України в Facebook

На Украине 11-летняя двоюродная сестра спасла младшего брата из болота. 10-летний мальчик Захар поскользнулся на берегу водоема и начал тонуть, однако его родственница Ангелина вовремя протянула брату трехметровую палку. Об инциденте в Винницкой области сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациями Украины (ГСЧС) в Facebook.

Дети гуляли недалеко от дома. В один момент Захар поскользнулся и оказался в болоте. Хотя сначала вода была только по колено, вскоре упавшего мальчика почти затянуло в трясину. Захар не растерялся и попросил у Ангелины держать его с помощью палки. «Я еще не попадала в такие ситуации. Я очень испугалась, дала ему палку и держала», — рассказала сестра. Она добавила, что сразу же позвонила матери мальчика, та едва успела спасти сына. Девочка сказала, что очень устала.

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«Мы его сразу довезли домой, отмыли, растерли водкой, дали горячего чаю, замотали и закутали в одеяло», — отметила мать Захара. Инцидент закончился благополучно. Сам Захар рассказал, как вести себя в случае попадания в трясину. Он отметил, что узнал об этом в школе на специальном уроке. Представитель ГСЧС прокомментировала, что дети действовали верно, заметив, что если бы Ангелина попыталась руками вытянуть брата, то оба ребенка могли бы утонуть.

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Дмитрий Настасьев
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На Украине двоюродная сестра спасла 10-летнего брата
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