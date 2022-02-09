Первая российская биржа начнет работать по выходным

Санкт-Петербургская Биржа (СПБ) теперь будет доступна каждый день. Она утвердила параметры торгов в выходные. Об этом говорится на сайте российской биржи.

На торгах в выходные будут представлены ценные бумаги, доступные в период проведения утренней дополнительной торговой сессии. В основном на торгах будут участвовать акции американских компаний.

Торги будут проходить с 10:00 до 19:00 по московскому времени в субботу и воскресенье. Расчеты за выходные будут производиться как расчеты по аналогичным заключенным сделкам в первый рабочий день. Торги выходных дней станут частью дополнительной утренней торговой сессии торгового дня понедельника.

В выходные дни не будут обрабатываться дивиденды и сплиты. Также СПБ не будет проводить аукцион закрытия, поставку и расчеты, пересчитывать расчетные цены и риск-параметры, предъявлять маржин-коллы участникам торгов или клиринга. Еще одной особенностью торгов в выходные дни является то, что все неисполненные на Бирже заявки будут сниматься в конце каждого выходного дня. Также отмечается, что комиссии по сделкам, заключенным в выходные дни, будут блокироваться в торговой системе, а списание произведется в первую клиринговую сессию после выходных.

Дата начала торгов в выходные дни будет озвучена после консультаций со всеми сторонами, задействованными в реализации данного процесса.

СПБ является первой российской биржей, кто открыл торги в выходные дни. Ранее торговать на фондовой бирже своим клиентам в субботу и воскресенье позволил Тинькофф. Брокерs заявили, что это увеличит количество сделок, а также привлечет больше клиентов.