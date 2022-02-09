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В саду бывшей возлюбленной принца Гарри нашли чемодан с наркотиками и деньгами

Встречавшаяся с принцем Гарри модель рассказала о найденном у нее чемодане с наркотиками
Крессида Бонас

Крессида Бонас. Фото: Charles Platiau / Reuters

Бывшая возлюбленная принца Гарри рассказала, что ее допросили из-за чемодана с деньгами и наркотиками, найденного возле ее дома. Об этом сообщает издание Daily Mail.

32-летняя актриса и модель Крессида Бонас, встречавшаяся с принцем Гарри с 2012 до 2014 года, утверждает, что ей неизвестно, как чемодан мог попасть к ней в сад. «Такое впечатление, что он с неба свалился, — рассказывает она. — Вскоре в дверь настойчиво постучались двое полицейских. Я была озадачена и впустила их, и они спешно пошли доставать чемодан».

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По словам модели, внутри чемодана оказались деньги, наркотики и ключи от дорогих автомобилей. Когда сотрудники полиции поинтересовались, не ее ли это вещи, она ответила: «Разумеется, нет». Они ушли, но вечером вернулись и допрашивали ее еще час. Актриса утверждает, что наркокурьеры регулярно встречаются с клиентами на ее улице.

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Крессида Бонас

Ранее сообщалось, что Бонас назвала причину расставания с принцем Гарри. По ее словам, она осознала, что не сможет жить в королевской семье.

Олег Парамонов
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