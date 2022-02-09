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Глава Центра Гамалеи заявил о неизбежности регистрации «Спутника V» в ВОЗ

Гинцбург заявил, что ВОЗ неизбежно зарегистрирует «Спутник V» из-за высокой эффективности

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неизбежно зарегистрирует российский препарат против коронавируса «Спутник V», поскольку его высокая эффективность и безопасность уже являются доказанным научным фактом. Об этом заявил в интервью сербской газете «Политика» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что Центр имени Гамалеи не включен в процесс регистрации в ВОЗ и в Европейском агентстве лекарственных средств. Эти вопросы курирует Минздрав России.

«Насколько мы знаем, все необходимые документы уже переданы, и мы вскоре ожидаем окончательное рассмотрение», — сказал Гинцбург.

Глава Центра Гамалеи подчеркнул, что аденовирусная платформа, на которой основывается препарат «Спутник V», изучалась более 30 лет полностью безопасна. У российской вакцины не регистрировали серьезных побочных эффектов, добавил Гинцбург.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что все барьеры для регистрации «Спутника V» в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сняты.

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Анна Щербакова
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