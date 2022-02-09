Самый мощный в мире неатомный ледокол начнет возить туристов в Арктику

На самом мощном в мире неатомный ледокол «Виктор Черномырдин» после дооборудования начнет возить туристов в Арктику. Об этом сообщает «Таймырский телеграф» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Росморпорт».

На ледоколе во время арктических круизов смогут путешествовать до 93 пассажиров. «Предполагается задействовать ледокол для проведения арктических круизов и перевозки пассажиров в свободный от уставной деятельности период», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по дооборудованию должны завершить не позднее 1 апреля, а стоимость контракта составила 4,2 миллиона рублей.

Ледокол «Виктор Черномырдин» способен развивать скорость до 17,8 узла (32,97 километра в час — прим. «Ленты.ру») на чистой воде, а также проходить льды, толщина которых составляет до двух метров, на скорости в два узла.

Ранее Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек, который находится на Чукотке. Уточняется, что атомоход успешно провел три теплохода — «Юрий Аршеневский», «Инженер Трубин» и «Полар Кинг».