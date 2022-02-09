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ФСБ поймала на взятке врио начальника отдела наркоконтроля Екатеринбурга

Силовики в Екатеринбурге задержали наркополицейского на взятке за бездействие

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Силовики из ФСБ поймали на взятке полицейского, временно исполняющего обязанности начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Екатеринбурга. Об этом в среду, 9 февраля, сообщает Ura.ru.

По данным издания, речь идет о некоем Александре Темникове. Еще с 2018 по 2020 годы он получил три взятки за незаконное бездействие. В то время Темников работал в райотделе полиции. Следствие считает, что он оправдывал преступников, которые были распространителями наркотиков.

Представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в выявлении преступления участвовали сотрудники УФСБ по региону. Темников в настоящее время отстранен от службы, в отношении него проводится проверка.

Если сведения о противоправной деятельности подозреваемого подтвердятся, то его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Действия начальников силовика, которые допустили преступление, также проверят.

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Леонид Микуляк
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