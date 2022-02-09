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Российская авиакомпания официально зарегистрировала новый лоукостер

В Росавиции подтвердили регистрацию нового лоукостера S7

Фото: Hartmut Schmidt / Globallookpress.com

Российская авиакомпания S7 официально зарегистрировала новый лоукостер — новый бюджетный перевозчик Citrus получил сертификат эксплуатанта, позволяющий совершать перелеты. Об этом сообщили в Росавиации, пишет ТАСС.

Глава ведомства Александр Нерадько подтвердил информацию о том, что авиакомпания S7 решила возобновить действие сертификата перевозчика «Глобус», действие которого было приостановлено в марте 2020 года. Отмечалось, что в настоящее время компания занимается созданием лоукостера под брендом Citrus — продажа билетов на первые рейсы начнется весной 2022 года.

«"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник. Второй низкобюджетный перевозчик появился в Российской Федерации», — сообщил Нерадько.

При этом отмечалось, что конкретные самолеты в сертификат сейчас не внесены. Новый лоукостер сможет также использовать самолеты материнской компании S7.

Ранее в июле 2021 года руководство авиакомпании S7 анонсировало запуск собственного лоукостера. Как уточнили в компании, первые полеты лоукостера запланированы на июль 2022 года. Новый перевозчик будет осуществлять межрегиональные перевозки, рейсов через Москву и Санкт-Петербург не планируется.

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Дарья Рыбак
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