В Крыму потрескался знаменитый дворец

По стене одного из корпусов Ханского дворца в крымском Бахчисарае пошла трещина, сообщает РИА Новости.

Местные власти рассказали, что на набережной начали укладывать канализацию. В процессе ремонтно-реставрационных работ под одной из стен знаменитого дворца съехал грунт, из-за чего и появилась трещина.

«После осмотра Бахчисарайского музея-заповедника муфтий связался с министром культуры республики Татьяной Манежиной. По ее информации, появление трещин на стене одного из зданий обусловлено тем, что оно является новоделом, под которым не оказалось фундамента», — объяснил ответственный секретарь муфтията Крыма Айдер Аджимамбетов.

Для ремонта корпуса и устранения трещины пообещали привлечь высококвалифицированных специалистов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, а также Минкультуры Крыма.

В августе 2021 года Ханский дворец стал одним из объектов культурного наследия, в военных преступлениях против которых Россию обвинил офис генерального прокурора Украины. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о доказательствах «широкомасштабного разрушения и присвоения объектов культурного наследия». По ее словам, еще десятки объектов были уничтожены в ходе строительства трассы «Таврида» и Крымского моста.