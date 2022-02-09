Замбия решила присмотреться к криптовалюте

Центральный банк Замбии планирует к концу года завершить исследования по созданию цифровой валюты. Она может помочь снизить трансакционные издержки и создать еще один способ расчета в стране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Результаты исследования станут частью вклада в политические соображения о том, следует ли в Замбии вводить национальную криптовалюту», — заявила и.о. помощника директора по коммуникациям ЦБ Нкатия Кабве.

Замбия решила присмотреться к национальной криптовалюте, несмотря на опасливое отношение к другим цифровым активам. Местный ЦБ ранее заявил, что криптовалюты не являются законным платежным средством в стране. «Люди, которые имеют с ними дело, должны четко осознавать все риски, которые связаны с такими платежными и инвестиционными инструментами», — говорил представитель регулятора. В отличие от криптовалюты, цифровая валюта Центрального банка является национальной, так как привязана к фиатным (обычным) деньгам.

ЦБ Замбии решил изучить возможность использования цифровой валюты в стране из-за ее потенциала для расширения финансовой доступности, повышения транспарентности трансакций, безопасности и эффективности платежных систем.

Ранее аналитики Bank of America предупреждали, что центральные банки, которые не создадут собственные цифровые деньги, рискуют столкнуться с падением спроса на свою валюту — граждане их стран начнут использовать цифровые валюты других стран.

Замбия стала одним из нескольких государств, которые уже выпустили национальные криптовалюты или пока только рассматривают эту возможность. Среди них — Китай, США, Израиль, Гана, Багамы, Нигерия, а также Россия. Центробанк РФ ранее пообещал начать в 2022 году тестировать прототип цифрового рубля, который станет третьим полноправным способом расчета в стране.