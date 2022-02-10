«Слишком привлекательную» девушку заблокировали в приложениях для знакомств

Жительница Уэльса Алау Хаф, зарабатывающая продажей откровенных фото на платформе OnlyFans, пожаловалась на блокировку своих аккаунтов приложениями для знакомств Tinder, Hinge и Bumble. 24-летняя девушка рассказала агентству Jam Press, что не нарушала правил сервисов. Хаф также предположила, что ограничение доступа было связано с тем, что у нее слишком привлекательная внешность.

Британка уточнила, что Tinder впервые заблокировал ее в 2020 году и повторно ограничил доступ к странице в 2021 году. По словам девушки, в 2020 году аналогично с ее профилем поступил сервис Bumble, а в 2021 году — приложение знакомств Hinge.

Хаф предоставила агентству скриншоты ответов представителей приложений по поводу блокировки ее страниц. Tinder и Hinge сообщили, что заблокировали профиль девушки из-за нарушений. Приложения не стали называть конкретную причину ограничений. Модель потребовала у сервисов объяснений, однако, как она утверждает, ответы не последовали.

«Я знаю, что не нарушала правила [приложений для знакомств], так что я хочу получить ответы», — заявила британка. По ее мнению, страницы могли быть заблокированы, так как она «слишком привлекательна», из-за чего пользователи принимают ее профили за фейковые и отправляют на них жалобы. Она подчеркнула, что предлагала предоставить приложениям доказательства своей личности, однако эти сообщения также были проигнорированы.

Вместе с тем Хаф отметила, что у нее возникали проблемы с приложениями для знакомств из-за откровенных кадров на ее страницах. «Я бы никогда не стала публиковать нечто непристойное, однако сложно найти мое фото в одежде, когда на 90 процентах снимков я позирую в белье или купальниках в связи с моей работой», — объяснила девушка. Британка добавила, что из-за блокировок ей придется искать партнеров для свиданий иными способами.

Ранее Алау Хаф рассказала, что отказалась от работы адвокатом ради продажи откровенных снимков и разбогатела. Модель заявила, что таким образом зарабатывает более 60 тысяч фунтов стерлингов (порядка шести миллионов рублей) в год.