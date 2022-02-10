Официант рассказал о раздражающей привычке клиентов и рассердил зрителей

Работающей в ресторане блогер с ником @romansparkles рассказал о привычке гостей, которая, по его мнению, не нравится сотрудникам общепита. Молодой человек возмутился тем, что некоторые клиенты заказывают несколько напитков, но выпивают не все. Однако многие зрители ролика, который парень опубликовал в TikTok, не поняли причину возмущения блогера.

«Вещи, которые раздражают каждого официанта или бармена», — написал @romansparkles поверх ролика, в котором он показал сцену в заведении. Гости заказали у молодого человека обычную и газированную воду, при этом пообещав выпить все напитки. Однако когда парень вернулся к столу, посетители уже ушли из заведения, оставив на столе полные бокалы. «Вот сволочи!» — разочарованно заявил блогер.

Ролик @romansparkles собрал больше 250 тысяч просмотров. В комментариях многие зрители рассердились на тиктокера. Они сочли, что автор видео чересчур требователен к гостям заведений, а посетители имеют право поступать с заказанными напитками как им угодно. «Тебе нужно повзрослеть, все не так серьезно, я сама официантка, и мне стыдно за тебя», «И в чем проблема?», «Братан, если тебя как официанта злит такое, то тебе нужно искать новую работу», — обратились к парню юзеры.

Вместе с тем некоторые пользователи соцсети заступились за блогера. Они объяснили, что официантам действительно может не нравиться показанное им поведение гостей, так как из-за этого на столах создается беспорядок, которого можно было бы избежать. «По комментариям видно, что вы не работали в общепите», — написала одна из зрительниц.

Ранее другой сотрудник кафе показал, как обедают работники общепита. На кадрах они перекусывают, прячась от гостей заведения. Видео возмутило и расстроило многих пользователей TikTok.