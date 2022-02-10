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В Бельгии полиция научит школьников разгонять митинги

Полиция Бельгии организовала для старшеклассников стажировку по подавлению протестов

Кадр: lavenir.net

Полиция Бельгии организовала курс стажировок, в котором ознакомит школьников с буднями правоохранителей. В программе обучения также есть занятия по подавлению протестов, сообщает газета L'avenir.

Для отработки мероприятий по разгону митингов старшеклассникам выдали специальное защитное снаряжение и обмундирование, вооружили щитами и дубинками, а затем строем отправили разгонять несанкционированный протест, который был организован сотрудниками полиции в рамках тренировки.

Такие мероприятия в ходе стажировки проходят раз в месяц в течение полугода. По замыслу организаторов, инициатива позволит познакомить школьников с ежедневной деятельностью сотрудников и научит действовать в стрессовых ситуациях.

«Это было не очень приятно, я испытала сильный стресс, но смогла все сделать, все нормально», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

23 января демонстранты, вышедшие в столице Бельгии Брюсселе на марш за свободу, призвали к отставке правительства за нарушение конституции. По мнению большинства граждан, властям королевства необходимо подать в отставку, а в стране следует провести внеочередные выборы, пояснили участники демонстрации.

Ранее сообщалось о начале столкновений в Брюсселе между протестующими и полицейскими. Уточнялось, что на улицах европейского города проходят акции протеста против «антиковидных» мер. Сообщается, что в Европейском квартале бельгийской столицы применили водометы и слезоточивый газ. По словам стражей порядка, задержаны до десяти человек.

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Дмитрий Сотак
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